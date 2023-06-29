Более трехсот малышей смогут посещать новый сад, строящийся в подмосковной Лобне

Подрядчик продолжает монолитные работы по возведению дошкольного учреждения в микрорайоне Катюшки в Лобне. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

На сегодняшний день на площадке задействовано сорок пять рабочих, а также три единицы спецтехники. Продолжаются работы на уровне 2-3 этажей здания. Отмечается, что все работы идут в соответствии с запланированным графиком. Свои двери дошкольное учреждение откроет уже в сентябре следующего года.

Ранее Мособлархитектура разработала методические рекомендации по интерьерам школ региона.