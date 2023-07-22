Более трехсот метров дороги отремонтировали в подмосковном поселке Успенский
Фото: [Ирина Матвеева]
В Подмосковье продолжают осуществлять ремонт дорог. Так, на улице Заводской в поселке Успенский в городском округе Серебряные Пруды отремонтировали триста тридцать пять метров дороги местного назначения.
Отмечается, что работы на данном участке были проведены подрядчиком по программе софинансирования.
«Новая дорога — это всегда хорошо. Мы на этой улице живем сравнительно недавно, но нам здесь очень нравится. Какой-то свой маленький мир. Улица у нас тупиковая, машин ездит немного, поэтому детям очень нравится кататься здесь на велосипедах, самокатах, да и с коляской погулять по ровному покрытию приятнее», — прокомментировала местная жительница Светлана Сидорова.
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