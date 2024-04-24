Более трехсот рабочих продолжают строить новую школу в Солнечногорске

Рабочие приступили к благоустройству территории школы, рассчитанной на 1375 учеников, в деревне Голубое в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Так, в настоящий момент в здании продолжается монтаж внутренних перегородок, устройство инженерных сетей, отделочные работы — стяжка пола, остекление витражей, фасадные и кровельные работы. Помимо этого, рабочие приступили к устройству спортивного ядра, детских игровых площадок, проездов и тротуаров.

Объект возводится с использованием технологии индустриального модульного строительства. Подрядчиком выступает ООО «КРОСТ-Д». При этом откроется школа уже к 1 сентября этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что инженерно-технический лицей «Авиатика» откроют в Лобне. к началу учебного года.