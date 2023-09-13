Более трехсот самостроев легализовали в Московской области с начала года

С начала этого года в Московской области привели в соответствие с законодательством 326 объектов самовольного строительства, включая объекты торгового, производственного, складского, транспортного назначения, сообщили в областном Главгосстройнадзоре.

В ведомстве уточнили, что на них теперь создали более двух тысяч рабочих мест, более 12,5 миллиона рублей было вовлечено в ежегодный налоговый региональный оборот. За этот период также снесли 30 объектов, которые невозможно было привести в соответствие. В общей сложности сотрудники Главгосстройнадзора региона направили в органы местного самоуправления 646 уведомлений о выявлении объектов незаконного строительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».