Более трехсот тысяч пассажиров в Подмосковье воспользовались экспресс-рейсами Мострансавто

Экспресс-рейсами Мострансавто с момента их запуска в ноябре 2022 года воспользовались более 310 тысяч пассажиров, сообщили в Минтрансе Подмосковья. В регионе действуют 40 экспресс-маршрутов, следующих до метро и ж/д станций с минимальным количеством остановок.

В ведомстве уточнили, что уменьшение числа остановок на таких рейсах позволяет жителям сэкономить до 35 минут в часы пик. Они курсируют в 31 городском округе, в том числе, в Шатуре, Химках, Истре и других. Оплатить проезд на таких автобусах можно банковскими и транспортными картами «Тройка» (тариф «Кошелек»), «Стрелка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.