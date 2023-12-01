Более трехсот тысяч земельных участков проверили в Подмосковье на наличие нарушений
Фото: [МИО МО]
С начала этого года в Московской области на предмет нарушений земельного законодательства обследовали более 300,5 тысячи земельных участков, сообщили в областном Минимуществе. Работы прошли в ходе мероприятий муниципального земельного контроля.
В ведомстве уточнили, что лидерами по числу проведенных обследований стали Можайск, Раменский округ, Домодедово, Дмитров и Истра.
«В этом году перед земельным контролем была поставлена более сложная задача, необходимо обследовать порядка 380 тысяч участков. Это больше чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Значительную часть земельных участков инспекторы обследовали по заданию налоговой», — сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
По ее словам, на данный момент план удалось выполнить на 80%.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во Власихе открыли памятник Герою России, протоиерею Михаилу Васильеву.