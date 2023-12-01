Более трехсот тысяч земельных участков проверили в Подмосковье на наличие нарушений

«В этом году перед земельным контролем была поставлена более сложная задача, необходимо обследовать порядка 380 тысяч участков. Это больше чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Значительную часть земельных участков инспекторы обследовали по заданию налоговой», — сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.