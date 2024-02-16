Более трехсот тысяч жителей Московской области скачали социальный паспорт

Около 330 тысяч жителей Подмосковья скачали социальный паспорт льготника, который реализуется в регионе с прошлого года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Такой паспорт очень удобен — всегда под рукой, подтвердит ваше право на льготы», — отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что данный документ доступен в личном кабинете регионального портала Госуслуг и в мобильном приложении «Добродел». В нем содержится штрих-код социальной карты, по которому граждане могут получить скидку в магазинах, аптеках, а также музеях и кинотеатрах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.