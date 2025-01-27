Kept: в РФ все чаще увольняются проработавшие в компании меньше года

В прошлом году более трети российских предприятий столкнулись с увеличением текучести кадров. Об этом сообщило издание «Ведомости», опираясь на исследование, проведенное компанией Kept.

Согласно опросу, 40% работодателей отметили, что квалифицированные сотрудники стали чаще увольняться. Почти такой же процент наблюдает аналогичное явление среди рядового и обслуживающего персонала, в то время как среди руководителей и топ-менеджеров эти показатели значительно ниже.

Кроме того, 45% работодателей выразили недовольство по поводу джоб-хоппинга, отметив, что из компаний уходят работники, проработавшие менее года. Эта тенденция наиболее характерна для рабочей и обслуживающей категорий населения.

Более 30% участников опроса отметили растущий уровень текучести. Также 52% признались, что испытали сложности в общении с сотрудниками, родившимися в период с 2000 по 2011 годы.

Почти 90% работодателей жалуются на завышенные ожидания в отношении вознаграждения при недостатке навыков, 82% — на быструю потерю интереса к работе, 56% — на эмоциональную чувствительность, а 44% — на клиповое мышление работников.

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