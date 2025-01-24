Эксперт Давидян назвала способы сохранить бизнес при кадровом голоде

По словам эксперта по бизнесу Лианы Давидян, отечественный бизнес сталкивается с серьезным дефицитом кадров. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она подчеркнула, что кадровый голод возник в том числе и в связи с тем, что долгое время существовала иллюзия, что новые технологии и автоматизация все заменят.

По мнению эксперта, кадровый голод толкает бизнес поднимать зарплаты. Кроме того. сегодня рынок является рынком не работодателя, а работника, он диктует условия. Таким образом, на фоне отсутствия выбора у бизнесменов только один путь – перекупать на более высокую зарплату одного и того же специалиста.

Она отметила, что среди навыков в этом году важны гибкость и довольно высокая степень обучаемости, устойчивость к переменам, к изменяющийся среде, а также стрессоустойчивость.

Ранее депутат Разворотнева заявила о дефиците дворников и прочих работников ЖКХ в России.