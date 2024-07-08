Более тридцати человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье 34 человека переселили из 15 аварийных жилых помещений в четырех округах, они получили квартиры в новостройках или на вторичном рынке жилья либо выкупную стоимость. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Солнечногорске, Кашире, Волоколамском и Сергиево-Посадском округах. В общей сложности за этот период было расселено более 700 квадратных метров жилья, заключили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.