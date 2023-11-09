Более тридцати гектаров передали в Раменском округе для развития многофункционального агропромышленного комплекса

Минимущество Подмосковья предоставило АО «Племзавод «Ульянино» земельный участок сельхозназначения площадью 34,5 гектара в аренду сроком на 5 лет в Раменском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства. Землю будут использовать для развития многофункционального агропромышленного комплекса.