Более тридцати гектаров передали в Раменском округе для развития многофункционального агропромышленного комплекса
Фото: [МИО МО]
Минимущество Подмосковья предоставило АО «Племзавод «Ульянино» земельный участок сельхозназначения площадью 34,5 гектара в аренду сроком на 5 лет в Раменском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства. Землю будут использовать для развития многофункционального агропромышленного комплекса.
«Помимо этого, племзавод выкупил три областных участка общей площадью 128 гектаров под выращивание собственных кормов для животноводства», — отметила глава ведомства Наталья Адигамова.
Сейчас на племзаводе насчитывается тысяча дойных коров, объем производства сырого молока составляет порядка 15 тонн в день. Отметим, что он внесен в государственный племенной регистр региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.