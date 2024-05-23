Более тридцати искусственных сооружений отремонтируют на федеральных трассах в Подмосковье

В Подмосковье до конца 2024 года проведут ремонт 34 искусственных сооружений, расположенных на федеральных трассах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Работы пройдут на мостах, путепроводах и водопропускных трубах. Так, например, дорожники уже начали выполнять работы на трассе М-5 «Урал» на мостах через реки Черную и Воблю (128-й и 133-й км) в Луховицах. Им предстоит заменить асфальтобетонное покрытие, восстановить деформационные швы, отремонтировать пролетные строения, обновить барьерное и перильное ограждения. Ознакомиться с полным перечнем ремонтируемых искусственных сооружений можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.