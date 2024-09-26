Более тридцати муниципальных и региональных дорог отремонтировали в Красногорске

Специалисты Мосавтодора провели ремонт 34 дорог — 23 муниципальных и 11 региональных, работы на последних прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для комфортного передвижения более 300 тысяч жителей обновили больше 30 километров асфальтобетонного покрытия на 34 муниципальных и региональных дорогах Красногорска», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, работы позволили обеспечить комфортный проезд к домам, остановкам общественного транспорта, станциям, образовательным, медицинским и спортивным учреждениям округа, а также к местным достопримечательностям. В ведомстве уточнили, что в рамках работ на региональных дорогах рабочие обновили 20 километров покрытия. Еще около 10 километров отремонтировали на муниципальной сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.