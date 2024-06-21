Более тридцати тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с начала года
Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]
За первые пять месяцев 2024 года на учет в Подмосковье поставили более 31 тысячи объектов капитального строительства, что почти на две тысячи больше прошлогоднего показателя, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области. Большинство зарегистрированных объектов — индивидуальные жилые дома.
«Рост очевиден, и это говорит о том, что граждане понимают важность легализации своей недвижимости, а бонусом получают при этом ряд преимуществ. К слову сказать, только за май в регионе зарегистрировано более 6,8 тысячи объектов недвижимости», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
По ее словам, проведению этой работы способствует активная информационная кампания, которую проводят среди жителей региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.