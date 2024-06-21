Более тридцати тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с начала года

«Рост очевиден, и это говорит о том, что граждане понимают важность легализации своей недвижимости, а бонусом получают при этом ряд преимуществ. К слову сказать, только за май в регионе зарегистрировано более 6,8 тысячи объектов недвижимости», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.