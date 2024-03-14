Более тридцати тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили катки в парках за неделю

На прошлой неделе катки в парках Подмосковья посетили 32 тысячи гостей и жителей региона. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Для гостей и жителей Подмосковья функционирует 32 катка под открытым небом. Спортивные объекты действуют в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря» — напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве добавили, что ознакомиться с полным списком катков, расположенных в парках региона, можно здесь. Отметим, что в общей сложности за прошлую неделю подмосковные парки посетили 1,2 миллиона человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.