Более тысячи арбузов разных сортов вырастили в подмосковных Луховицах

Предприниматель Валерий Орехов из городского округа Луховицы вырастил более тысячи арбузов 10 сортов, вес каждого из них составил пять-шесть килограммов. Об этом сообщает интернет-издание «Луховицкие вести» со ссылкой на администрацию округа.

Орехов также планирует развивать бренд «Луховицкий эко-арбуз», при создании которого не будут применяться удобрения.

«Будем развивать этот бренд. Мы не применяем никакие удобрения. Идея — чтобы на каждом арбузе была наклейка с надписью «Луховицкий». Затем будет идти мой торговый знак VIO, написанный латынью. А ниже будет — «эко-арбуз», — сказал он.

По данным издания, предприниматель также создает в округе питомник на площади более 12 гектаров, где будут разводиться разные сорта яблонь, груш, слив и черешни. Помимо этого, на площади 1 гектар он планирует начать выращивать иван-чай.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.