Более тысячи аварийных и сухостойных деревьев срубили в Подмосковье за лето

С начала лета в Подмосковье ликвидировали почти 1,1 тысячи сухостойных и аварийных деревьев, которые представляли потенциальную угрозу для жителей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Работы провели по обращениям граждан и в рамках сезонной опиловки. Контроль за проведением задач осуществляли инспекторы ведомства. В сообщении уточнили, что аварийными признаются деревья, у которых есть структурные изъяны, например, обрыв корней, опасный наклон и так далее. Направить обращение для ликвидации такого дерева можно в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.