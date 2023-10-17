Более тысячи дефектов в работе линий наружного освещения зафиксировали в Подмосковье за неделю

«Сейчас, в осенний период и в преддверии зимы, бесперебойная работа уличного освещения — важная часть в содержании пространств. <…> Устранение замечаний наши сотрудники держат на особом контроле», — отметила руководитель ГУСТ региона в ранге министра Светлана Аипова.