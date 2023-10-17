Более тысячи дефектов в работе линий наружного освещения зафиксировали в Подмосковье за неделю

Общество

Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]

За прошлую неделю команда ГУСТ Подмосковья в ходе мониторинга состояния освещения дворов и общественных зон региона зафиксировала более тысячи дефектов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Большинство замечаний в работе линий наружного освещения выявили в Дубне, Серпухове, Балашихе, Домодедово, Пушкинском округе и Королеве.

«Сейчас, в осенний период и в преддверии зимы, бесперебойная работа уличного освещения — важная часть в содержании пространств. <…> Устранение замечаний наши сотрудники держат на особом контроле», — отметила руководитель ГУСТ региона в ранге министра Светлана Аипова.

По словам министра, коммунальные службы уже устранили порядка 25% выявленных нарушений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».

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