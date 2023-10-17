Более тысячи дефектов в работе линий наружного освещения зафиксировали в Подмосковье за неделю
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
За прошлую неделю команда ГУСТ Подмосковья в ходе мониторинга состояния освещения дворов и общественных зон региона зафиксировала более тысячи дефектов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Большинство замечаний в работе линий наружного освещения выявили в Дубне, Серпухове, Балашихе, Домодедово, Пушкинском округе и Королеве.
«Сейчас, в осенний период и в преддверии зимы, бесперебойная работа уличного освещения — важная часть в содержании пространств. <…> Устранение замечаний наши сотрудники держат на особом контроле», — отметила руководитель ГУСТ региона в ранге министра Светлана Аипова.
По словам министра, коммунальные службы уже устранили порядка 25% выявленных нарушений.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».