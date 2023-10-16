Более тысячи детей Подмосковья прошли лечение в отделении детской эндокринологии НИКИ

Около 1,1 тысячи детей получили медицинскую помощь в отделении детской эндокринологии НИКИ, которое открылось год назад. Об этом сообщили в областном Минздраве.

В ведомстве уточнили, что помощь в отделении оказывают детям с сахарным диабетом, болезнями щитовидной железы, ожирением, патологиями роста и полового развития и другими заболеваниями.

«В отделении проводятся высокотехнологичные лабораторные исследования и инструментальная диагностика. Еженедельно проходит «Школа» для пациентов и их родителей, где доктора обучают самостоятельной коррекции инсулинотерапии, рассказывают о правильном питании, самоконтроле диабета в домашних условиях, поведению во время сопутствующих заболеваний», — рассказала завотделением эндокринологии НИКИ Асиет Тлиф.

Помимо этого, медицинские специалисты данного отделения совершают регулярные выезды в городские округа региона для осмотра детей с эндокринологическими заболеваниями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.