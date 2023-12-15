Более тысячи единиц техники устраняют последствия снегопада на дорогах Московской области
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск]
Дорожные служба Подмосковья в ходе ночного дежурства очистили и обработали противогололедными материалами более 13 тысяч километров муниципальных и региональных дорог после снегопада, работы продолжаются. Об этом сообщили в областном Минтрансе.
«В первую очередь проводят очистку опасных участков и дорог с интенсивным движением. Безопасный проезд транспорта обеспечивают более 1,3 тысячи единиц снегоуборочной техники и более 1,1 тысячи дорожных рабочих. Прошу с пониманием отнестись к работе дорожных служб», — уточнил зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
По его словам, в сложных погодных условиях общественный транспорт работает по фактическому расписанию. Отметим, что специалисты проводят мониторинг дорожной ситуации и отслеживают качество выполнения работ с помощью автоматизированных систем РНИС и СКПДИ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.