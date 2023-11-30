Более тысячи километров нового тротуара построили в Богородском округе

В деревне Марьино Богородского округа построили новый тротуар протяженностью около 1,5 километра, сообщили в областном Минтрансе. Работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» для повышения уровня безопасности жителей.

В ведомстве уточнили, что новый тротуар появился на улице Центральной. Это позволит повысить комфорт и безопасность подхода местных жителей к остановкам общественного транспорта, магазинам, частным домам и другим местам социального притяжения.

«В рамках строительства здесь обустроили корыто, выравнивающий и щебеночный слои, асфальтобетонное покрытие, восстановили кромку проезжей части, обустроили бордюрный камень. Для удобства передвижения маломобильных граждан тротуар оборудовали тактильной плиткой», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.