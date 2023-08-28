Более тысячи летних кафе открыли в Московской области за сезон
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Подмосковье за сезон открылись более тысячи летних кафе, 467 из которых — на земельных участках в государственной неразграниченной и муниципальной собственности. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«Благодаря открытию новых летних кафе, количество посадочных мест на предприятиях общественного питания в летний период увеличилось более чем на 15 тысяч единиц», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
Больше всего летних кафе открылись в Одинцово — 110 объектов, Раменском округе — 52 объекта, а также в Подольске — 46 объектов. Напомним, что подать заявку на размещение сезонных кафе можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.