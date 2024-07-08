Более тысячи многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье с начала года

С начала 2024 года земельные участки в Подмосковье получили более 1,2 тысячи многодетных семей, в общей сложности в ходе реализации областного законодательства их получили уже свыше 37 тысяч семей. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Поддержка материнства и многодетных семей — одна из основных задач государства. Закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области действует уже 13 лет», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, в этом году из областной собственности в муниципальную было передано более 205 гектаров земли, что позволит обеспечить ею более двух тысяч многодетных в Воскресенске, Чехове, Пушкинском и Одинцове. В этом году в числе округов-лидеров по данному показателю оказались Подольск, Люберцы, Дмитровский, Коломна и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.