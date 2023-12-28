Более тысячи «народных троп» и дворовых территорий благоустроили в Подмосковье в этом году

С начала этого года в Подмосковье благоустроили 580 «народных троп» и более 440 дворовых территорий, сообщили в областном ГУСТ. Работы прошли в рамках программ «Пешком» и «Комплексное благоустройство дворовых территорий».

«В этом году в Подмосковье появилось 580 дорожек, которые связывают объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, медицинские учреждения, остановки общественного транспорта. В приоритете были тропинки, за которые граждане „проголосовали ногами“ — ранее известные маршруты в каждом муниципалитете», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, наибольшее число таких троп появились в Балашихе, Люберцах, Щелково, Орехово-Зуевском и других округах. Больше всего дворовых территорий в рамках субсидии ГУСТ удалось обновить в Одинцовском, Орехово-Зуевском, Пушкинском и других округах. В рамках работ обновили асфальтовое покрытие, установили элементы малых архитектурных форм и детские игровые площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.