Более тысячи обращений направили предприниматели бизнес-омбудсмену Подмосковья за полгода

Фото: [ Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО ]

Предприниматели с начала этого года направили в адрес подмосковного бизнес-омбудсмена Владимира Головнева более тысячи обращений.

Как сообщила пресс-служба Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, почти треть обращений — 28,6 процента — это жалобы. Большая часть из них касалась нарушений в земельно-имущественной сфере.

«Это и установление требований, не предусмотренных законодательством, и неправомерные отказы в выдаче разрешений, согласований или лицензий, игнорирование предпринимательских запросов», — рассказал Головнев.

Также предприниматели жаловались на неправомерные действия правоохранительных органов, на нарушения в сфере госзакупок и административные барьеры.

Кроме того, бизнесмены направляли Головневу предложения и просьбы. В частности, просили разъяснить нормы действующего законодательства, включая налоговое и земельное. Поступали и общие вопросы правового регулирования бизнеса, контрольно-надзорной деятельности и мер поддержки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что тема поддержки МСП в Московской области находится на регулярном сопровождении.