Более тысячи посетителей собрал форум «Агрополигон-2023» в Подмосковье в первый день работы

В Подмосковье стартовал Международный научно-практический форум «Агрополигон-2023», посетителями которого в первый день стали более тысячи человек, сообщили в областном Минсельхозпроде.

Среди них — сельхозтоваропроизводители, научно-исследовательские институты и учебные заведения, представители научных организаций, российские и зарубежные компании.

«Уже не первый год на одной площадке мы демонстрируем как наука и технологии находят практическое применение и приносят результаты. Благодаря научным достижениям и инновационным технологиям в области техники и науки, растет независимость аграрного сектора и его потенциал», — рассказал зампред областного Правительства Георгий Филимонов.

В министерстве отметили, что мероприятие посвящено технологиям и научным достижениям в области агрохимии, растениеводства и земледелия. Для посетителей проводятся тематические дискуссии, круглые столы, презентации и научно-практические сессии.

Добавим, что организатором форума выступает «Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д. Н. Прянишникова» при поддержке Минсельхозпрода Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году спортклубы появятся почти во всех школах Подмосковья.