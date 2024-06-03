Более тысячи резидентов привлечены в индустриальные парки Подмосковья

В индустриальные парки Подмосковья привлечены более 1,5 тысячи резидентов, совокупный объем инвестиций в их проекты за все время работы парков составил 554 миллиарда рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Между тем, число компаний, желающих разместить свои предприятия на готовой и удобной площадке 69 подмосковных индустриальных парков, продолжает расти. Поэтому у нас в планах создание еще пяти государственных индустриальных парков», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, с начала 2024 года резидентами индустриальных парков региона стали 57 компаний. В ведомстве отметили, что ускорить и упростить запуск нового производства предпринимателям помогают производственные объекты в формате «Лайт индастриал», которые представляют собой готовые боксы для размещения предприятий. Кроме того, для поддержки предпринимателей в регионе действует программа «Промышленная ипотека». Ознакомиться с доступными площадками для локализации производства на территории индустриальных парков региона можно здесь.

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