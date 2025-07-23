Более тысячи россиян остались без своих вещей после отдыха в Турции

Более тысячи российских туристов столкнулись с неприятной ситуацией после полета рейсами Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург, пишет SHOT. Отмечается, что после поездки в отпуск люди не получили свой багаж обратно.

Проблема коснулась пассажиров, летевших из Антальи, Даламана и других турецких городов. Как выяснилось, чемоданы и сумки просто не были погружены на самолеты. Ситуация осложняется и тем, что представители авиакомпании не могут внятно объяснить, когда вещи вернут владельцам.

Пассажиры рассказывают о полном хаосе в аэропортах — сотрудников Turkish Airlines либо невозможно найти, либо они не владеют информацией. Людей перенаправляют на горячую линию и сайт перевозчика, но и там помощи нет, поскольку операторы говорят только на английском и не дают конкретных сроков.

Это уже не первый случай за последний месяц, когда Turkish Airlines оставляет россиян без багажа. Ранее аналогичные проблемы возникали у пассажиров рейсов из Антальи.

Ранее SHOT сообщал, что туристы из России пожаловались на нашествие ядовитых медуз в Тунисе.