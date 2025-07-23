«Море страха»: туристы из России пожаловались на нашествие ядовитых медуз в Тунисе

Как сообщают очевидцы, в последние дни прибрежные зоны буквально кишат синими медузами и медузами-крестовиками, из-за чего многие отдыхающие боятся заходить в воду.

По словам туристов, контакт с синей медузой может привести к серьезным последствиям — сильным ожогам, резкой боли, тошноте и головокружению. В отдельных случаях у пострадавших поднимается температура, появляется одышка и кашель. Медуза-крестовик менее опасна, но ее укус сравним с укусом пчелы и также доставляет значительный дискомфорт.

Ситуация усугубляется тем, что, по наблюдениям отдыхающих, местные спасатели не принимают никаких мер для защиты туристов. Плотность медуз, как отмечают очевидцы, достигает до 30 особей на квадратный метр, что делает купание крайне рискованным занятием.

Ранее сообщалось, что на сочинских пляжах начали штрафовать нудистов.