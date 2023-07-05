Более тысячи шестисот участниц задействовано в подмосковном проекте «Мамино время»

В последнее время проект «Мамино время» продолжает набирать все большую популярность. Скоро в проекте появятся активности и для пап особенных деток. Об этом рассказали в региональном Министерстве соцразвития.

Отмечается, что благодаря проекту мамы детей с инвалидностью и деток с ограниченными возможностями здоровья могут расслабиться, пообщаться, отдохнуть, заняться творчеством и спортом. При этом в каждом муниципалитете тематика мероприятий подбирается по запросу участниц.

Ранее стало известно, что новые выплаты для многодетных семей и пенсионеров ввели в Подмосковье.