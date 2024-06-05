Более тысячи вандальных надписей и рисунков на фасадах домов устранили в Подмосковье

С начала 2024 года в коммунальные службы Подмосковья устранили более тысячи несанкционированных надписей и рисунков на фасадах домов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве уточнили, что наибольшее количество работ провели в Химках, Люберцах и Пушкинском округе.

«Управляющие организации обязаны регулярно следить за состоянием фасадов зданий и своевременно устранять все виды нарушений, включая вандализм», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

При этом он призвал самих жителей также соблюдать чистоту и не наносить подобные надписи на фасады своих домов. Сообщить о подобных случаях граждане могут в управляющую организацию своего дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.