Более восьми тысяч единиц общественного транспорта подготовят в Подмосковье к весенне-летнему сезону

В Подмосковье к весенне-летнему сезону этого года подготовят более 8,4 тысячи единиц общественного транспорта, среди них — более восьми тысяч автобусов всех классов (в том числе, пять тысяч автобусов АО «Мострансавто») и более 480 электропоездов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Работы по сезонной подготовке начались в апреле и завершатся в мае. Отмечу, что особое внимание в ходе подготовки уделяют системам, которые обеспечивают безопасность пассажиров. Так же в рамках подготовки проводятся дополнительные инструктажи для водителей автобусов и машинистов электропоездов», — уточнил заместитель председателя Правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В рамках подготовки автобусов специалисты проверят систему охлаждения двигателя, электрооборудование, тормозную систему, проведут обслуживание систем кондиционирования, ремонт напольного покрытия, сидений, уплотнения окон, дверей и люков в салоне автобусов и не только. При осмотре электропоездов проверяется состояние колесных пар, автосцепок и электрооборудования поездов, переводятся на летний режим вентиляционные и климатические установки и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.