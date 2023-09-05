Более восьми тысяч знаков направления поворота установили на дорогах Московской области
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
С начала года сотрудники Мосавтодора установили более восьми тысяч знаков направления поворота на региональных дорогах Подмосковья, считающихся потенциально опасными, сообщили в областном Минтрансе. Работы прошли в 28 округах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
«Знаки направления поворота или «шевроны» помогают водителям ориентироваться на участках дорог с крутыми поворотами. <…> Наибольший объем работ провели в Сергиево-Посадском округе, Зарайске и Кашире. Все знаки установлены непосредственно на виражах и в обязательном порядке присутствуют на поворотах с радиусом менее 30 метров», — отметил зампред правительства — министр транспорта региона Алексей Гержик.
Так, например, более 1,1 тысячи новых знаков появились на 43 участках дорог Сергиево-Посадского округа, около 770 «шевронов» — в Зарайске, более 750 — в Кашире и так далее.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Серебряных Прудов.