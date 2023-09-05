Более восьми тысяч знаков направления поворота установили на дорогах Московской области

«Знаки направления поворота или «шевроны» помогают водителям ориентироваться на участках дорог с крутыми поворотами. <…> Наибольший объем работ провели в Сергиево-Посадском округе, Зарайске и Кашире. Все знаки установлены непосредственно на виражах и в обязательном порядке присутствуют на поворотах с радиусом менее 30 метров», — отметил зампред правительства — министр транспорта региона Алексей Гержик.