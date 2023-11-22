Более восьмисот банных комплексов работают в Подмосковье

В Московской области работают более 800 банных комплексов, около 350 из которых предоставляют скидки для отдельных категорий граждан. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Развитию банной отрасли в регионе уделяется большое внимание. Например, инвесторы могут получить земельный участок в Московской области для строительства банно-оздоровительного комплекса в аренду без торгов. Это безусловно способствует повышению качества оказываемых услуг населению, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций в отрасль и развитию внутреннего туризма», — отметил зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

По его словам, среди крупных проектов, которые реализуются в Подмосковье в настоящее время, можно выделить возведение двухэтажного банно-оздоровительного комплекса в Одинцово. Его площадь превысит 1,5 тысячи квадратных метров, открытие запланировано на 2024 года. Отметим, что с начала этого года услугами банной отрасли в регионе воспользовалось более 950 тысяч человек, среди них свыше 190 тысяч человек — члены многодетных семей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.