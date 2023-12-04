Более восьмисот человек устраняли последствия сильного снегопада в парках Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Министерства благоустройства МО]
Последствия воскресного снегопада в парках культуры и отдыха Московской области устраняло более восьмисот человек, а также почти двести тридцать единиц специальной техники. Об этом рассказали в региональном Минблаго.
«Вчера к уборке снега работники парков культуры и отдыха приступили с восьми утра. Мы очистили от снега более 40 тыс. квадратных метров территории. Было задействовано более восьмисот человек и двухсот единиц спецтехники», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.
Отмечается, что первым делом снег убрали на центральных аллеях в парках, а уже затем приступили к расчистке второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам внимательно относиться к обращениям жителей на «Доброделе».