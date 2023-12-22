Более восьмисот миллионов рублей направили в Подмосковье на ремонт соцучреждений

«Было проведено капитальное восстановление 27 объектов на общую сумму свыше 809 миллионов рублей. Среди них есть такие учреждения, как Семейный Центр имени Мещерякова, центр реабилитации «Ясенки», Добрый дом в Орехово-Зуево и другие. Были проведены крупномасштабные работы по ремонту кровли, фасада, замене инженерных систем, а также благоустройству территории», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.