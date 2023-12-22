Более восьмисот миллионов рублей направили в Подмосковье на ремонт соцучреждений
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
С начала этого года на ремонт социальных учреждений Подмосковья направили 837 миллионов рублей. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.
«Было проведено капитальное восстановление 27 объектов на общую сумму свыше 809 миллионов рублей. Среди них есть такие учреждения, как Семейный Центр имени Мещерякова, центр реабилитации «Ясенки», Добрый дом в Орехово-Зуево и другие. Были проведены крупномасштабные работы по ремонту кровли, фасада, замене инженерных систем, а также благоустройству территории», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.
Косметический ремонт провели на девяти объектах, в рамках работ их привели в соответствие нормативам. На эти цели направили 28 миллионов рублей. По словам министра, в следующем году планируется провести ремонт более 20 объектов, бюджет на работы составит 736 миллионов рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.