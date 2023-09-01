Более высокие пенсии и автоматы Калашникова в школах: каких изменений ждать россиянам в сентябре

Осень началась для россиян с юридических изменений. С сентября в силу вступает ряд законопроектов, которые изменят жизнь наших соотечественников.

Как рассказала председатель Московской коллегии адвокатов «Инициатива» Екатерина Калядина, будут реализованы некоторые нововведения в Жилищном кодексе РФ.

«Во-первых, это обязательное условие для получения газоснабжения — заключение жильцом договора с газообслуживающей организацией, закрепленной за каждым домом. Во-вторых, с 1 сентября застройщик обязан допускать в многоквартирный дом как минимум трех операторов связи, чтобы у жильцов был выбор. Это позволит бороться с монополией одного оператора, связанного с застройщиком или управляющей компанией», — рассказала адвокат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Изменения коснутся и школьников — в учебниках истории для старшеклассников появится раздел про СВО, а также ребята должны будут принимать участие в общественно полезном труде.

Адвокат филиала № 1 Кировского района Ростова-на-Дону РОКА им. Д.П. Баранова Александр Бабичев добавил, что в рамках предмета ОБЖ школьников научат обращаться с автоматом Калашникова и гранатой, а также управлять беспилотными летающими аппаратами.

«Также в нескольких вузах пройдет эксперимент по изменению формы образования — бакалавриат и специалитет заменит базовое образование, магистратуру — специализированное. Если эксперимент признают успешным, возьмутся за остальные вузы», — отметил собеседник.

Для студентов колледжей и старшеклассников, добавил Бабичев, рекомендовано проводить уроки «семьеведения», призванные прививать традиционные ценности и повышать привлекательность института семьи. Изменения придут и в социальную жизнь.

«Проиндексируют пенсию неработающим пенсионерам, которым больше 80 лет. Для них фиксированная часть пенсии увеличивается с 7567,3 до 15134,6 рублей. Для работающих пенсионеров индексация не предусмотрена. Родителям детей-инвалидов предоставят 24 дополнительных выходных в год за счет государства», — добавил Бабичев.

Для жителей Московской области, подчеркнула Калядина, вводятся новые правила выгула собак, а все домашние животные в обязательном порядке должны быть зарегистрированы и пройти процедуру чипирования.

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