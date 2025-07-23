Российских уклонистов от армии перестанут выпускать из страны при попытке ее покинуть

Тех молодых россиян, которые получили повестки о призыве в армию, прекратят выпускать из России. Об этом рассказал телеграм-канал Mash.

Сотрудников погранслужбы в России наделили новой возможностью. Они получили доступ к базе воинского учета. Теперь пограничники начнут проверять тех мужчин, которые пытаются покинуть российскую территорию. В базе отмечено, получал ли молодой человек повестку. Если же да, то его не выпустят за рубеж. При этом будет проведена разъяснительная беседа.

«Парня остановят и отведут в специальное помещение. Там старший смены под запись и вручит письменное уведомление о том, что за неявку в военкомат может грозить уголовная ответственность», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве на военную службу. При этом отправлять новобранцев в части по-прежнему будут дважды в год — весной и осенью. Изменение правил коснется работы медицинских освидетельствований и заседаний призывных комиссий.