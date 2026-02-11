Болезнь, молитва и уход помощницы: перемены произошли в жизни отшельницы Агафьи Лыковой

Сибирская тайга встретила февраль лютыми морозами. Столбик термометра опускался к минус сорока, ветер пробирал до костей, а на заимке в глухих лесах Хакасии осталась одна-одинешенька Агафья Лыкова. Как пишет KRSK.KP.RU , послушница Валентина Иванова, приехавшая помогать отшельнице в ноябре, экстренно покинула таежное жилище 9 февраля — подвело здоровье, нога требовала срочного врачебного вмешательства. Вертолет Роскосмоса доставил Валентину в село Иогач, оттуда машиной в Горно-Алтайск, а вечером того же дня — самолетом в Москву.

Духовный отец отшельницы иерей Игорь Мыльников рассказал «Комсомольской правде»: расстались женщины хорошо, по-доброму. Жили дружно, вместе молились, вели духовные беседы, пережили жестокие морозы. Но миссия Валентины завершилась — дома ждут семья и внуки. А Агафья Карповна, провожая помощницу, осталась у печи одна.

Без малого 81 год, рост меньше полутора метров, а в хозяйстве — козы, куры, собаки и целый выводок кошек. И еще недавно сама бабушка занедужила. Духовнику пожаловалась.

«Такая болесть, я ей на 30-м году болела, семь недель. Это страшная болесть, если не укротится! Давление падает, и никуда не с места. Ползком только переползти кое-как. Кружение страшное и рвота. Нельзя ни выпить ничо, ни исть, вот така болесть», — жаловалась она.

Болезнь отступила после молитвы. Отец Игорь подтверждает: Господь ее по молитве спас. Сейчас отшельница готовится к Великому посту, старается всех простить и набирается сил.

При этом физическая крепость Агафьи Карповны удивляет даже бывалых. Валентина призналась: как она в лесу валила сухостой — поразилась ее силе. Крестник Николай Седов передал с вертолетчиками саночки, чтобы бабушке сподручней было возить дрова, не надсаживаться.

Скоро на заимку придет подмога. Экспедиция доберется до ближайшей точки на снегоходах, а дальше — на лыжах, через гористую местность без дорог. Помогут заготовить дрова, управятся с нуждами, чтобы отшельница спокойно пережила долгую еринатскую зиму. А весной пришлют нового помощника.

Им вызвался стать дьякон Георгий Данилов из Орска. Священник-герой, который во время наводнения спас старинные иконы, ныряя в ледяную воду выше головы. Тихий кроткий человек лет шестидесяти. С Агафьей Карповной он знаком давно: когда-то пять лет прожил у нее в послушниках, потом возвращался еще трижды. Характером, правда, не сходились. Бабушка строга, устои жесткие, «тятины наказы» свято чтит. Георгий вздыхал.

«Трудный человек Агафья! Если что ей не по нутру, от помощи отказывается. Заготовлю дрова — может годами к ним не притронуться. Воду принесу — может опрокинуть ведра», — заявил он.

Но это, как отмечает КП, не капризы — благодаря таким правилам и строгим укладам семья Лыковых выживала в дикой тайге десятилетиями.

В последний приезд, с ноября по январь, отношения наладились, царил мир. Да только дьякон сильно разболелся и уехал по немощи телесной. А нынче, узнав, что Агафья осталась одна, тут же предложил помощь. Отшельница обрадовалась. Правда, случится это только весной. А пока Агафья Карповна, перекрестившись, выходит на мороз — кормить живность, топить печь, валить сухостой. И ждет. В тайге ждать она умеет — почти сорок лет.

