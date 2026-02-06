Болезнь не отпускает: юмористка Варнава призналась, что потеряла еще несколько килограммов

Актриса и юмористка Екатерина Варнава рассказала поклонникам о непростом начале 2026 года, связанном с проблемами со здоровьем. По словам артистки, она последовательно перенесла грипп, а затем столкнулась с отравлением, что серьезно подорвало ее силы. Об этом сообщает Life.ru.

Ситуацию усугубили частые авиаперелеты, которые, по признанию Варнавы, осложнили процесс восстановления организма. На этом фоне артистка отметила дальнейшую потерю веса, которая ее не радует. Несмотря на физическое недомогание и непреднамеренное похудение, Варнава старается сохранять бодрость духа и фокусируется на рабочих планах. Она заверила, что ее внутреннее настроение остается «активно-позитивным», а в настоящее время идет подготовка к предстоящим гастролям.

Это обращение показывает, как публичные персоны вынуждены балансировать между необходимостью беречь здоровье и профессиональными обязательствами, требующими постоянной готовности к работе.

