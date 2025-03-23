Власти Болгарии отказались выдать России бизнесмена Владимира Луковского, которого осудили за убийство председателя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане Михаила Лиходея в 1994 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Луковской был осужден за одно из самых громких преступлений 1990-х, так как оно было связано также с терактом на Котляковском кладбище. Российская сторона пыталась добиться выдачи бизнесмена, но недавно запрос отклонили.

Напомнили, что 10 ноября 1994 года Луковский заминировал лифт дома на лу. Лиходея, а затем взорвал ее дистанционно. Тогда погиб ветеран-«афганец», который разбирался с вопросом хищений в фонде. Также ранения получили три человека.

Спустя два года произошел новый случай: на Котляковском кладбище во время поминок по Лиходею произошел второй взрыв. Погибли 11 человек. Экс-глава РФИВА Валерий Радчиков, подозреваемый в обоих преступлениях, погиб в ДТП. Исполнители получили сроки.

Луковский был экстрадирован с Украины, но в итоге сбежал после пересмотра дела. Мосгорсуд заочно приговорил его к 14 годам.

Однако сам осужденный в Болгарии, которая сослалась в отказе на политические мотивы и якобы «бесчеловечное обращение» в российских тюрьмах. При этом Москва эти опасения опровергала, а также не отказывалась от гарантий безопасности осужденного. В России отметили, что это уже 29-й отказ со стороны Болгарии.

Ранее сообщалось, что в Сербии заявили о возможном аресте Додика.