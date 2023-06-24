Боли в спине и проблемы со стулом: разбираемся, какие неожиданные симптомы могут указывать на онкологию

Например, дискомфорт в груди может быть принят за проблемы со спиной, а повышенная утомляемость и потеря аппетита – результатом стресса или депрессии. По словам специалистов самый сложно диагностируемый по симптоматике рак тот, что образуется в брюшной полости.

«Этот вид онкологии редкий, поэтому симптомы часто опускаются в разряд «само пройдет». Вздутый живот и давящая боль изнутри может быть воспринята как что-то разовое, пока не начнет приносить дискомфорт. Это первый и важный признак формирования опухоли в тонкой стенке желудка», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-онколог Маргарита Васильева.

Также не принято считать за симптом нерегулярный стул, так как люди сегодня питаются на ходу, и определить, почему возникли проблемы сложно. К этой проблеме относят и смену веса. При такой форме рака она не будет резкой, поэтому часто ее путают с результатом диеты или повышенной активности.

Однако, важно помнить, что ранняя диагностика и лечение серьезных заболеваний значительно повышают шансы на полное выздоровление. Необходимо внимательно относиться к своему здоровью и никакие симптомы не следует игнорировать.

«Если у вас что-то вызывает беспокойство или не проходит в течение продолжительного времени, обязательно обратитесь за медицинской помощью и проконсультируйтесь с врачом», - заключила эксперт.

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