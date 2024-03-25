«Болячки на фронте обостряются»: бойцы СВО раскрыли, какие медикаменты пригодятся на передовой

Сражения на передовой не прибавляют здоровья. Даже если не брать в расчет риск получить ранение, солдат всегда рискует оказаться на больничной койке. Какие чаще всего бывают недуги на фронте, и какими медикаментами можно помочь солдатам, нам рассказали участники СВО.

Боец из Пушкино Никита Кудинов выбыл из рядов мобилизованных из-за обострившихся заболеваний. В том числе его комиссовали из-за коленей.

«Изначально я был годен с ограничением по здоровью. На передовой, конечно, было непросто. Я служил в штурмовом взводе, постоянно носил на себе вес более 40 кг. Даже пройти 300 м в таком обвесе сложно, а тем более пробежать. А у нас как-то был пеший марш на эвакуацию около пяти км», — рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Кудинов.

Вообще, любые болячки у людей на фронте обостряются, продолжил Никита. В основном, его коллеги жаловались на суставы — особенно бойцы в возрасте. У некоторых от нагрузок появлялись грыжи.

«Часто бывало: приезжаешь после задачи, а тебе говорят, что надо загрузить снарядами грузовик «Урал». Ты же не скажешь, что устал. Естественно, встаешь и бежишь помогать, чтобы быстрее парням отправить ценный груз. Потом лежишь, а спина и ноги отваливаются», — раскрыл ветеран спецоперации.

Фото: [ Минобороны РФ ]

Участник СВО Анатолий Кольчинский заметил, что самые распространенные недуги на передовой — это простудные заболевания. Для их профилактики бойцам требуются витаминные комплексы, ведь не всегда на фронте хватает витаминов в еде.

«Часты также повреждения кожи стоп, а ноги — это самое важное. Вот почему нужны различные присыпки, чтобы убирать лишнюю влагу, и, конечно, заживляющие мази. А еще каждый испытывал боли в животе и расстройство желудка. Бороться с этим тоже можно с помощью комплексов для пищеварения», — заметил Анатолий.

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