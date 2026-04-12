Больная раком блогер Лерчек вступилась за экс-супруга перед приговором

Блогер Валерия Чекалина (известная как Лерчек), которая в настоящее время борется с раком желудка четвертой стадии, направила в суд письмо с неожиданной просьбой. Текст обращения, адресованный председательствующей судье Екатерине Кузьминой, оказался в распоряжении РИА Новости . Знаменитость ходатайствует о милосердии к своему бывшему супругу Артему Чекалину, которому инкриминируют вывод за рубеж крупной денежной суммы.

Напомним: в 2024 году семья Чекалиных вместе с партнером Романом Вишняком попала под следствие. Фигурантов обвинили в незаконном переводе 251 миллиона рублей в Объединенные Арабские Эмираты. Средства ушли на счета нерезидентов, а для этого, по версии следствия, использовались подложные документы. 10 апреля в ходе прений сторон прокурор запросил для экс-мужа Лерчек суровое наказание — 7,5 лет колонии и дополнительный штраф в размере 196 миллионов рублей.

Уголовное преследование самой Валерии Чекалиной суд приостановил еще в марте. Дело в отношении блогера выделили в отдельное производство из-за тяжелого состояния ее здоровья — процесс заморожен до выздоровления.

В своем письме судье, которое передала защита Лерчек, блогер поблагодарила Кузьмину за «человечность, сострадание, человеколюбие». По словам Чекалиной, решение суда дало ей возможность сосредоточиться на лечении и времени с семьей. Однако главная просьба в обращении касалась бывшего мужа.

«Я очень прошу вас как не только участник процесса, но и как женщина, как мать проявить милосердие к моему бывшему мужу, а вернее к отцу моих детей (Отцу с большой буквы)», — говорится в письме на имя председательствующей судьи Екатерины Кузьминой.

Валерия подчеркивает, что все налоговые обязательства на сегодняшний день выполнены. К слову, сам Артем Чекалин (известный как Артемчек) в своем последнем слове также просил суд об условном сроке, аргументируя это необходимостью воспитывать троих общих детей. Ранее в СМИ фигурировала версия самого блогера о том, что причиной уголовного дела против бывших супругов стал именно их развод. Оглашение приговора назначено на 13 апреля.

Ранее сообщалось, что вдова Владимира Левкина усомнилась в искренности блогера Лерчек.