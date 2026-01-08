Больничный без пробелов: как получить полную оплату за нерабочие дни

Директор по персоналу и организационному развитию платформы «Работа.ру» Юлия Санина разъяснила порядок оплаты листков нетрудоспособности, выданных на период праздничных дней. Об этом пишет RT .

Согласно разъяснениям, выходные и официальные праздничные дни, совпавшие с периодом временной нетрудоспособности, включаются врачом в больничный лист на общих основаниях. Эти дни подлежат оплате так же, как и обычные дни болезни. Действующее законодательство не предусматривает исключений для таких периодов и не выделяет их специальными правилами расчета пособия.

Эксперт отметила, что листок нетрудоспособности оформляется на все календарные дни болезни. Наличие в этом периоде праздников не продлевает общую продолжительность больничного и не влияет на порядок его оплаты. Размер пособия рассчитывается исходя из среднего заработка работника и страхового стажа за каждый день, указанный в документе.

Ранее в ряде публикаций сообщалось о планируемых изменениях в механизме расчета больничных пособий, вступление в силу которых ожидается в 2026 году. Эксперты также обращали внимание на возможные финансовые последствия для сотрудников, берущих ежегодный отпуск в январе, из-за малого количества рабочих дней в этом месяце.

