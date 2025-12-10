В Госдуме предложили сократить рабочее время россиян до шести часов в день

В среду, 10 декабря, депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации намерены внести в Государственную думу законопроект, направленный на сокращение рабочего времени для граждан России до шести часов в день. Эти изменения предлагается внести в Трудовой кодекс Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий законопроект.

Документ предусматривает уменьшение рабочего времени для определенных категорий работников. В их число входят лица моложе 16 лет, работники в возрасте от 16 до 18 лет, инвалиды I и II группы, женщины, занятые в сельской местности, педагоги, а также сотрудники, чьи условия труда признаны вредными или опасными. Для этих категорий работников максимальная продолжительность работы не должна превышать 24 часов в неделю.

«Целью проекта федерального закона… является установление нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю (не более 6 часов в день при условии пятидневной рабочей недели)», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Законопроект, как указано в пояснительной записке, направлен на повышение производительности труда, улучшение качества жизни работников, снижение уровня стресса и профессионального выгорания, уменьшение заболеваемости и сокращение количества больничных дней. Он также предоставляет сотрудникам возможность уделять больше внимания дополнительному профессиональному обучению и способствует увеличению их доходов.

Законодатели убеждены, что нововведение позволит гражданам больше времени проводить с семьей, что благоприятно скажется на демографии страны в целом.

