На прямой линии с Путиным сделали предложение

Необычный и трогательный момент произошел на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путины. Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов пришел на мероприятие в костюме жениха и с табличкой «Хочу жениться».

Он воспользовался возможностью задать вопрос о поддержке молодых семей, чтобы публично сделать предложение своей девушке, с которой они вместе уже восемь лет. Кирилл также пригласил президента России на будущую свадьбу.

«Олечка, выходи за меня замуж… Поскольку все это случилось здесь, Владимир Владимирович, очень будем рады видеть вас на свадьбе», — отметил журналист.

В ходе беседы журналист также затронул тему государственной поддержки молодых семей, поскольку в будущем уже станет их представителем.

Отвечая, президент России поздравил молодого человека и упомянул его возраст, отметив, что он соотносится с традициями создания семьи, принятыми в ряде российских регионов, в частности, на Кавказе.

Глава государства упомянул, что в этих культурах существует практика заключения браков в молодом возрасте, и привел в пример Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, как человека, следующим такому традиционному укладу.

При этом российский лидер выразил положительное отношение к институту ранних браков.

Ранее сообщалось, что прямую линию президента РФ Владимира Путина в этом году транслируют в загсах.