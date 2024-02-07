«Большая семерка» хочет вернуть контроль на нефтью, вытеснив «теневой флот» России

По словам британки, страны планируют усложнить использование «теневого флота» Россией, чтобы когда-нибудь вернуть себе контроль над крупными партиями нефти. Она отметила, что уже через несколько месяцев будут приняты соответствующие законы для контроля сферы поставок нефти.

Еще в 2022 году G7 и Евросоюз установили потолок цен на нефть в 60 долларов за баррель, запретив перевозить и покупать продукт дороже. Контроль за соблюдением этих норм ужесточили уже в 2023 году. ПРИ ЭТОМ В России отметили, что те, кто на словах отказался от российской нефти, на самом деле все равно закупают ее через посредников, но уже дороже.