«Большая семерка» хочет вернуть контроль на нефтью, вытеснив «теневой флот» России
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Представитель британского Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Ольга Димитреску заявила, что «Большая семерка» вынашивает планы по возвращению контроля над нефтью, транспортируемой Россией с помощью «теневого флота». Подробности сообщает РИА Новости.
По словам британки, страны планируют усложнить использование «теневого флота» Россией, чтобы когда-нибудь вернуть себе контроль над крупными партиями нефти. Она отметила, что уже через несколько месяцев будут приняты соответствующие законы для контроля сферы поставок нефти.
Еще в 2022 году G7 и Евросоюз установили потолок цен на нефть в 60 долларов за баррель, запретив перевозить и покупать продукт дороже. Контроль за соблюдением этих норм ужесточили уже в 2023 году. ПРИ ЭТОМ В России отметили, что те, кто на словах отказался от российской нефти, на самом деле все равно закупают ее через посредников, но уже дороже.