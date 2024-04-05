Больше 10 снарядов ВСУ выпустили по Донецку

Донецк вновь был обстрелян со стороны Украины. Об этом днем пятницы, 5 апреля, сообщает в социальных сетях представительство ДНР в СЦКК.

Согласно официальным данным, украинцы обстреляли Донецк снарядами натовского (155 мм) калибра, и удар пришелся по двум районам города – это Петровский и Кировский. Находились в момент обстрела военные ВСУ в городе Галицыновка, и оттуда обстреливали Кировский район.

По данным до 15 часов по указанным двум районам Донецка со стороны Украины было выпущено еще 12 снарядов, калибр тот же – 155 мм, который чаще всего применяют страны НАТО. На данный момент никакие данные о пострадавших, а также о каких-либо разрушениях не приводятся. Другие подробности уточняются.