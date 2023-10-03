Больше 20 человек погибли из-за ДТП с автобусом в Венеции

В Венеции во вторник произошло серьезное ДТП 3 октября. Об этом сообщает канал SHOT .

По данным канала, с моста в районе Местре упал автобус. В нем было несколько десятков пассажиров, из них больше 20 человек погибли (среди них два ребенка).

Известно, что изначально автобус пробил ограждение на мосту и упал с высоты 10 метров на провода. В результате этого произошел пожар, люди буквально сгорели заживо. Пострадало больше 40 человек.